A Argentina superou nesta segunda-feira a marca de 30 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 adquiridas pelo país, em momento que chegaram novos lotes dos imunizantes produzidos pela AstraZeneca, Sinopharm e da Sputnik-V, e em que os números de casos e mortes seguem estáveis.

De acordo com informações do governo, chegaram hoje 733 mil doses da vacina da AstraZeneca, 550 mil do componente 2 da Sputnik-V, e 768 mil da Sinopharm.