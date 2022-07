O governo da Argentina decretou nesta sexta-feira uma suspensão na contratação de funcionários da administração pública nacional, medida que visa reduzir o déficit fiscal do país.

De acordo com um decreto publicado no Diário Oficial, "é apropriado adotar várias medidas com vistas a garantir uma utilização eficiente e responsável do orçamento nacional, no que diz respeito à contratação de pessoal".