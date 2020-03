A Secretaria de Esportes da Argentina anunciou nesta quarta-feira a suspensão de todos os eventos esportivos internacionais previstos para março no país, medida que ainda não afeta as partidas de futebol.

Em carta enviada às federações e associações esportivas, a secretária de Esportes, Inés Arrondo, anunciou "a decisão de suspender pelo mês de março os torneios, competições, viagens preparatórias e eventos esportivos na Argentina". A medida foi tomada com base em recomendações de órgãos internacionais.

A Copa do Mundo de Esgrima, o Grand Prix de Atletismo, o Pré-Olímpico das Américas de Boxe e o Campeonato Sul-Americano de Natação são alguns dos eventos suspensos, segundo explicou o subsecretário de Esportes, Daniel Díaz, em entrevista ao portal "Todo Noticias".

Ao ser perguntado sobre os torneios de futebol, como a Taça Libertadores e as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, Díaz disse que "ainda" não há "determinação" a respeito. No entanto, revelou a intenção de evitar a entrada de pessoas procedentes de zonas de alto risco.

Até o momento, a Argentina contabiliza 19 casos confirmados de coronavírus e uma morte, de um homem de 64 anos que no sábado se tornou a primeira vítima por Covid-19 registrada na América Latina.