A Argentina voltou a registrar nesta terça-feira o maior número de casos de coronavírus notificados em um único dia, com 438, o que elevou o total de infecções no país vizinho desde o começo da pandemia para 8.809 desde o início da pandemia, enquanto o total de mortos por Covid-19 subiu de 382 para 393.

Entre os casos confirmados até o momento, 10,7% são importados, 44% são contatos próximos de pessoas contagiadas anteriormente, 31,3% são resultado da circulação comunitária do vírus e 14% estão sob investigação epidemiológica.

A Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), que inclui a capital e a ampla região urbana que a circunda, é o principal foco de infecções por coronavírus no país, que nos últimos dias tem superado o seu registro diário de casos em sequência.

Depois de Buenos Aires, a província com maior contágio hoje foi Chaco, onde foram reportados 34 novos registros, elevando o total a 625, além de quatro mortes. Os outros óbitos ocorreram na Amba, com cinco vítimas na capital e duas em outras cidades da região. Entre os mortos, há sete homens e quatro mulheres com idade entre 51 e 86 anos. EFE

pro/dr