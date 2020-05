A Argentina quebrou pelo segundo dia consecutivo o recorde diário de casos de coronavírus, com 474, o que elevou o total desde o começo da pandemia no país a 9.283, enquanto o número de mortes passou de 400, com 403, dez delas de ontem para hoje.

Segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde argentino, a Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), que inclui a capital nacional e a vasta região urbana que a circunda, é o principal foco de infecções por SARS-CoV-2 no país, que nos últimos dias tem superado o seu registro diário de casos em várias ocasiões.

Do total de 9.283 casos, 10,2% foram importados, 43,8% são contatos próximos de pessoas contagiadas anteriormente, 31,4% são resultado da circulação comunitária do vírus e 14,6% estão sob investigação epidemiológica.

Entre as vítimas de hoje, duas viviam em Buenos Aires, cinco em outras cidades da província homônima, uma em Río Negro, uma em Córdoba e uma em Chaco. São cinco homens e cinco mulheres de entre 47 e 91 anos. EFE

