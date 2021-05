Apesar de ter um rebanho de 54 milhões de cabeças de gado, um número maior que o de sua população de 45 milhões de pessoas, a Argentina vive um cenário em que comer um bife ou um churrasco tornou-se um luxo devido aos elevados preços da carne bovina.

O governo do presidente Alberto Fernández, que culpa a grande demanda internacional pela forte alta, optou por suspender as exportações por um mês para tentar conter a disparada dos preços no mercado interno.