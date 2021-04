A Argentina registrou, nesta terça-feira, 20.870 casos de Covid-19, o maior número de infecções confirmadas em 24 horas desde o início da pandemia, de acordo com fontes oficiais.

O recorde anterior foi registrado em 21 de outubro do ano passado, quando ocorreram 18.326 positivos, e esse novo pico ocorre em um contexto de aceleração dos casos positivos na última semana, enquanto as autoridades mantêm diversas medidas para determinar se devem ser tomadas mais medidas diante da chamada segunda onda da pandemia no país.