A Argentina registrou nesta quarta-feira um novo recorde nacional diário de casos de coronavírus, com 22.039, o que elevou o total desde o começo da pandemia para 2.174.625, segundo informações do Ministério da Saúde do país vizinho.

Ainda de acordo com o boletim diário emitido pela pasta, 218.611 dessas infecções ainda estão ativas, e 199 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 56.832 vítimas do vírus SARS-CoV-2 em território argentino desde março do ano passado.