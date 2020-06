A Argentina quebrou o recorde nacional de novos casos de coronavírus pelo segundo dia seguido, com 2.285 notificações de infecção, e chegou a um total de 47.216 desde o começo da pandemia, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde em boletim.

O número de mortes por Covid-19 confirmadas nesta terça foi de 35, elevando a quantidade de vítimas do vírus SARS-CoV-2 em território argentino para 1.078.

A maioria das novas infecções vem do foco principal do país vizinho, a região metropolitana de Buenos Aires (Amba), onde vivem cerca de 13 milhões de pessoas.

A capital teve mais 759 casos de coronavírus, chegando a um total de 20.790, além de outros 17 óbitos, enquanto a soma das outras cidades da província homônima foi de 1.334 contágios e 15 mortes. Também houve confirmação de vítimas do SARS-CoV-2 nas províncias de Río Negro, Córdoba e Chaco, com uma em cada.

SANTA FÉ TEVE HOJE 29 DE SEUS 369 CASOS.

A segunda província com mais novos casos nesta terça foi Chaco, com 55, chegando a 1.657 desde o começo da crise sanitária. Depois, veio Santa Fé, com 29 infectados, o que elevou o total para 369.

Do total do contágio no país, 2,2% são importados, 37,4% são contatos próximos de pessoas contaminadas anteriormente, 41,5% são de circulação comunitária e 18,9% estão sob investigação epidemiológica.

Na Argentina, há uma quarentena obrigatória em Buenos Aires e outros pontos críticos do país até o próximo domingo, mas o governo está trabalhando para estendê-la devido à curva ascendente de casos nas últimas semanas. EFE

