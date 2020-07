A Argentina relatou 2.979 novos casos de coronavírus nesta terça-feira, recorde nacional de notificações em 24 horas, o que elevou o total desde o começo da pandemia para 83.426, enquanto o número de mortes por Covid-19 subiu para 1.644, com 42 confirmadas hoje.

O relatório diário emitido pelo Ministério da Saúde do país vizinho nesta terça detalha que entre as vítimas mais recentes do vírus SARS-CoV-2 há 26 homens e 16 mulheres, pessoas de entre 22 e 97 anos de idade, das províncias de Buenos Aires e Salta. Antes disso, no balanço divulgado pela manhã, outros 20 óbitos já haviam sido reportados.