A Argentina confirmou nesta terça-feira mais 792 mortes por Covid-19, novo recorde nacional diário, o que elevou o total de vítimas do coronavírus no país desde o começo da pandemia para mais de 90 mil, com 90.281, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

A pior marca anterior era de 745 óbitos, registada em 18 de maio, segundo o Ministério, que confirmou também mais 21.387 casos de infecção, bem distante do recorde de 41.080 contágios, de 27 de maio. Ao todo, houve 4.298.782 notificações desde o começo da crise sanitária.