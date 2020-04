A Argentina superou nesta terça-feira as 100 mortes pelo novo coronavírus, adicionando três novas vítimas e totalizando 101 óbitos e 2.277 casos positivos desde a chegada da pandemia ao país.

O subsecretário de Estratégias de Saúde, Alejandro Costa, disse hoje pela manhã que a taxa de mortalidade por casos de Covid-19 na Argentina é de 4,4%, com idade média de 70 anos e mortalidade geral de 2,2% por milhão de habitantes.

Até o momento, a Argentina confirmou 2.277 casos de coronavírus em 21 províncias, mas pouco mais da metade deles estão concentrados na capital argentina e na província de Buenos Aires.

Segundo o boletim, 36,5% dos casos são pessoas com histórico de viagens ao exterior e outros 34,8%, são pessoas que tiveram contato próximo com viajantes, enquanto 15,6% são provenientes de transmissão comunitária, já registrada no região metropolitana de Buenos Aires e nas províncias de Chaco e Tierra del Fuego, enquanto em Córdoba, Santa Fé e Rio Negro ocorreram transmissão por aglomeração.

As autoridades destacaram que o número de testes de coronavírus realizadas cresce diariamente, que com 22.805 feitos, representando 502 por milhão de habitantes, com uma taxa de positividade de 11,63%.

Os indicadores mostram que "o isolamento social, preventivo e obrigatório na Argentina está tendo um impacto positivo em relação à diminuição da circulação de pessoas, em relação à diminuição da transmissão do vírus e em relação ao achatamento da curva (de contágios) que avaliamos diariamente e que não poderemos dizer por muito tempo que alcançamos o objetivo, mas que estamos progredindo na sustentação deste desafio", afirmou Vizzoti.

O presidente Alberto Fernández decidiu prorrogar a quarentena total e obrigatória que esta em vigor desde o dia 20 de março e a princípio terminará no próximo dia 26.