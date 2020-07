A Argentina confirmou nesta segunda-feira mais 121 mortes por Covid-19 e ultrapassou a marca de 3 mil vítimas do novo coronavírus desde o começo da pandemia, com 3.059, enquanto foram reportados mais 4.890 casos, o que elevou o total no país vizinho a 167.416.

O Ministério da Saúde argentino afirmou em relatório que a província de Buenos Aires continua foi mais uma vez a líder diária tanto em infecções, com 3.351, quanto em óbitos, com 59.