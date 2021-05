Pela primeira vez desde o começo da pandemia da Covid-19, a Argentina ultrapassou a marca de 40 mil novos casos de coronavírus em um único dia, com 41.080 infecções relatadas nesta quinta-feira, o que elevou o total no país vizinho a 3.663.215.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde argentino representam uma forte alta no número de contágios em comparação com esta quarta, quando foram notificados 35.399 casos. O recorde anterior, de 39.652, havia sido reportado no último dia 19.