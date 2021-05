A Argentina confirmou nesta terça-feira mais 412 mortes por Covid-19 e ultrapassou a marca de 65 mil óbitos causados pela doença desde o começo da pandemia, com 65.202, de acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a pasta, foram notificados mais 26.238 casos de coronavírus, o que elevou o total desde que a crise sanitária teve início a 3.047.417.