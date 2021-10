A ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, anunciou nesta terça-feira que seu país pretende "avançar com a oferta" de vacinas contra a covid-19 aos turistas que chegam ao país, principalmente os menores de 18 anos, que poderão entrar no país sem a vacina, e as pessoas que entram através de uma exceção.

A Argentina também oferecerá vacinação em "pontos de fronteira", disse Vizzotti, mencionando as províncias de Formosa, na fronteira com o Paraguai, e as províncias de Salta e Jujuy, na fronteira com a Bolívia.