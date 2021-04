A Argentina começa a semana em clima de incerteza em meio ao aumento dos casos de covid-19, com multidões de pessoas fazendo fila nos centros de testes após a Páscoa, e com o presidente, Alberto Fernández, cumprindo isolamento após ser diagnosticado com a doença dois meses depois de ser vacinado.

Ainda nesta segunda-feira, os chefes dos gabinetes de ministros e secretários dos governos nacional, da província de Buenos Aires e da capital argentina vão se reunir para discutir o aumento dos casos e a possível implementação de novas restrições.