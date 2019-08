O centro de Buenos Aires foi tomado nesta quinta-feira por milhares de pessoas que protestaram devido à instabilidade econômica que impacta a Argentina desde a segunda-feira, com uma forte desvalorização do peso que ameaça piorar a crise que já afeta o país desde abril de 2018.

Segundo a coordenadora nacional do movimento Barrios de Pie ("bairros de pé") - uma das organizações sociais que convocaram a manifestação com partidos de esquerda -, Silvia Saravia, é "grave" que o governo de Mauricio Macri e o peronista Alberto Fernández, favorito às eleições gerais de outubro, se preocupem mais com "a mensagem dada ao setor financeiro do que com respostas concretas para a maioria do povo".