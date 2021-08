Centenas de argentinos realizaram nesta segunda-feira a que foi chamada de "Marcha das Pedras" em memória daqueles que morreram de Covid-19 no último ano e meio e protestaram contra o governo do presidente Alberto Fernández pela maneira como combate a pandemia do coronavírus.

A marcha foi convocada através das redes sociais por pessoas que não puderam dizer adeus a familiares e amigos mortos ou acompanhar seus entes queridos em seus últimos momentos devido a restrições de saúde que os impediram de se aproximar, viajar dentro do país ou realizar cerimônias fúnebres.