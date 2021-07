A arma com a qual o xerife vigilante Pat Garrett matou o jovem pistoleiro e ladrão de gado Billy the Kid no estado do Novo México (EUA) em 1881 será leiloada no dia 27 de agosto, e a expectativa é de que seja arrematada por entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões, segundo a casa de leilões Bonhams.

O revólver em questão é um Colt de calibre 7 1/2" feito em 1880 e considerado pela Bonhams uma "peça icônica do início da história ocidental". Ele pertenceu a Garrett, homem da lei que, após uma longa perseguição, localizou Billy the Kid em um rancho em Fort Summer, no estado do Novo México, e o matou a tiros.