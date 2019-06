A arma com a qual supostamente o pintor holandês Vincent Van Gogh se suicidou em 1890 foi arrematada nesta quarta-feira em um leilão em Paris por US$ 182 mil, valor desembolsado por um comprador particular.

Os responsáveis pela casa de leilões Drouot esperavam arrecadar entre US$ 45 mil e US$ 67 mil pela peça, muito abaixo do valor final.