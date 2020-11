O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian, anunciou a assinatura de um acordo com os presidentes da Rússia, Vladímir Putin, e do Azerbaijão, Ilham Aliev, sobre o fim da guerra no enclave separatista de Nagorno-Karabakh a partir desta terça-feira.

"O texto da declaração é muito doloroso, pessoalmente para mim e para nosso povo. Tomei esta decisão após uma análise completa da situação militar e uma avaliação das pessoas que têm uma melhor compreensão da situação", escreveu o político no Facebook.