O arquipélago da Madeira, região autônoma de Portugal, registrou 18 casos de infecção pela cepa britânica do novo coronavírus, a maioria relacionados a pessoas que chegaram recentemente do Reino Unido.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo presidente da região, Miguel Albuquerque, um dia depois que de a Secretaria de Saúde do arquipélago indicar, por meio de comunicado, que a mutação do SARS-CoV-2 havia sido detectada, sem dar mais detalhes.

O governante explicou, em entrevista coletiva, que são 18 pessoas infectadas, sendo 17 vindas do Reino Unido. O indivíduo restante chegou à Madeira através da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A nova cepa do coronavírus que provoca a Covid-19 foi detectada no Reino Unido e forçou mais um confinamento de milhões de britânicos. Além disso, muitos países estabeleceram restrições de viagem do país.

Desde o início da pandemia da doença, de acordo com dados publicados hoje pela Direção Geral de Saúde, Portugal registrou 396.666 casos de infecção pelo novo coronavírus e 6.677 mortes causadas pela Covid-19.