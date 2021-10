O arquiteto catalão Luis Alonso, cofundador do escritório Alonso, Balaguer e Associados, de grande projeção internacional e ganhador do concurso "Porto Olímpico" do Rio de Janeiro em 2011, morreu na noite de quarta-feira, em Santiago, no Chile, aos 66 anos vítima de um infarto, confirmou a empresa à Agência Efe.

Em julho, Alonso anunciou em encontro com jornalistas que voltaria ao escritório de Barcelona, após oito anos trabalhando em Santiago, onde defendeu a inovação e a responsabilidade social na arquitetura.