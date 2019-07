Mais de cem grandes incêndios incontrolados aconteceram nas últimas seis semanas no Ártico, em particular no Alasca (Estados Unidos) e na Sibéria (Rússia), onde as temperaturas bateram recordes, um fenômeno que multiplicou as emissões de dióxido de carbono.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) informou hoje que só em junho foram emitidas 50 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, quantidade equivalente às emissões da Suécia em um ano ou a todas as emissões provocadas por incêndios ocorridos no Círculo Ártico entre 2010 e 2018.