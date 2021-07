Vários artistas cubanos criticaram nas últimas horas a violência policial contra os cidadãos que protestaram contra o governo do presidente Miguel Díaz-Canel no domingo, em manifestações de peso que terminaram com uma morte e centenas de detidos após confrontos com as forças de segurança.

O pianista de jazz Chucho Valdés pediu, em seu perfil no Facebook, o fim "do engano e da mentira" e expressou a tristeza provocada pelo sofrimento do povo cubano: "Dói muito ver as condições subumanas nas quais sobrevivem", publicou.