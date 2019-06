Representantes de artistas como o rapper Tupac Shakur ou as bandas Soundgarden e Hole entraram com uma ação contra a Universal Music Group na sexta-feira pelo incêndio de 2008 em seus estúdios, que, de acordo com uma investigação recente, destruiu quase 500 mil cópias originais.

Os litigantes, representados por três escritórios de advocacia, incluindo o roqueiro Tom Petty e cantor country Steve Earle, exigem um mínimo de US$ 100 milhões da produtora.