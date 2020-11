Inteligente, explosivo, perspicaz e polêmico, assim era Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, dentro e fora de campo.

Técnico do Gimnasia La Plata, ele havia completado 60 anos no dia 30 de outubro e morreu nesta quarta-feira após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Buenos Aires.

Além do arsenal de jogadas de craque, Maradona também eternizou frases que destacaram a personalidade de um ícone que "nunca quis ser exemplo".

"Só peço que me deixem viver minha própria vida", enfatizou Maradona, que conseguiu cumprir seus dois maiores sonhos: jogar e vencer uma Copa do Mundo.

Confira e relembre algumas das declarações mais famosas e sinceras da maior lenda do futebol argentino:.

DROGAS.

- "Cortaram minhas pernas", disse Maradona ao ser expulso da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, ao ser pego no exame antidoping por cocaína.

- "Eu era, sou e sempre serei um viciado em drogas".

- "Com a minha doença dei vantagens. Sabe que tipo de jogador eu teria sido se não tivesse usado drogas?".

- "Nunca quis ser exemplo. Só peço que me deixem viver minha própria vida".

- "Eu estava errado e paguei por isso, mas a bola não fica manchada", afirmou Maradona durante sua partida de despedida, em 2001, em Buenos Aires, no estádio do Boca Juniors, La Bombonera.

PELÉ.

- "Pelé começou (perdeu a virgindade) com um homem e bateu em sua mulher", disse Maradona sobre o brasileiro, com quem manteve uma relação de amor e ódio.

- "Se ele é o Beethoven, eu sou o Ron Wood, o Keith Richards e o Bono do futebol, todos juntos; porque eu era a paixão do futebol".

SELEÇÃO.

- "Como eu fiz o gol? Foi a mão de Deus que fez", disse Maradona aos jornalistas em 1986 sobre o mítico gol que marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo do México, campeonato que a 'Albiceleste' conquistou após vencer a Alemanha na final por 3 a 2.

- "O primeiro gol contra a Inglaterra? Foi a mão de Deus. Peço mil desculpas aos ingleses, na verdade, mas faria tudo mil vezes de novo. Roubei as carteiras deles sem que percebessem, sem que piscassem", acrescentou o argentino, que marcou os dois gols da vitória por 2-1 contra o país europeu.

- "Aconteça o que acontecer e seja quem for o técnico, a camisa 10 sempre será minha".

- "Você que não acreditou em mim, chupa! Continue chupando. Você que me tratou como me tratou, continue chupando!", disse o então técnico da seleção argentina a jornalistas depois que o time se classificou a para a Copa do Mundo de 2010, que foi disputada na África do Sul.

FUTEBOL.

- "Jogar sem público é como jogar dentro de um cemitério", disse recentemente, em referência às medidas de restrição para conter a pandemia de covid-19.

- "Um Boca-River é diferente de tudo. É como dormir com a Julia Roberts".

- "Chegar na área e não poder chutar para o gol é como dançar com a sua irmã".

- "Só erra o pênalti quem tem coragem de cobrá-lo".

- "Você não pode ser um fenômeno o ano todo. Maradona nem sempre joga como Maradona".

- "Ver o Messi jogar é melhor do que fazer sexo".

- "Tenho uma linha direta com 'El Barba'", afirmou, em referência a Deus.

- "Fiz tudo o que podia e não acho que fui mal".

- "Ganhar do River (Plate) é como se a sua mãe viesse te acordar com um beijo de manhã".

- "Quando dizem que sou Deus, respondo que estão enganado: eu sou um simples jogador de futebol. Deus é Deus, e eu sou Diego, o Diego do povo".

POLÍTICA.

- "Eu sou totalmente canhoto, de esquerda: de pé, de fé e de cérebro".

- "Quando entrei no Vaticano e vi todo aquele ouro, explodi, e aí ouvi o papa (João Paulo II) dizer que a Igreja se preocupava com as crianças pobres. Então deveriam vender o teto ou fazer alguma coisa!", criticou Maradona após uma visita ao Vaticano em 1985.

- "Bush é um assassino, prefiro ser amigo de Fidel".

- "Eu queria ir aos Estados Unidos, mas o cabeça oca do Clinton não me deixou entrar", afirmou o jogador em 1996, quando teve seu visto de entrada ao país negado devido a ter sido suspenso da Copa do Mundo de 1994 pelo uso de doping.

VIDA PESSOAL.

- "Cresci em um bairro privado de Buenos Aires. Privado de luz, de água, de telefone", afirmou Maradona, que foi criado em Villa Fiorito, onde começou a jogar em um campinho de várzea.

- "Não sou mágico: mágicos são aqueles que moram em Fiorito, porque vivem com mil pesos (argentinos) por mês".

- "Pela minha mãe, eu estaria disposto a matar, a deixar o futebol. Minha mãe é o maior amor da minha vida".

- "Se os namorados das minhas filhas as fizerem chorar duas ou três vezes, elas vão sofrer um acidente".

- "Minhas filhas legítimas são Dalma e Gianinna. O resto são filhos do dinheiro ou de erros meus".

- "Coppola é muito esperto. Ele fuma debaixo d'água", disse Maradona sobre a relação com Guillermo Coppola, que foi seu empresário por muitos anos.

- "Se eu morrer, quero nascer de novo e voltar a ser jogador de futebol. E quero ser Diego Armando Maradona de novo. Sou um jogador que deu alegria às pessoas, e isso é mais do que suficiente para mim".

- "Nem morto eu encontraria paz. Eles me usam em vida e vão encontrar o momento de fazê-lo quando eu estiver morto".