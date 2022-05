O recente aumento dos casos de covid-19 na América e na África do Sul, país onde foram identificadas duas novas sublinhagens da variante ómicron, são um sinal de que a pandemia ainda não acabou, advertiu nesta quarta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom.

As sublinhagens BA.4 e BA.5, identificadas pelo mesmo laboratório que detectou a variante ômicron no final de 2021, “parecem estar por trás do aumento de casos na África do Sul”, alertou Adhanom em sua entrevista coletiva semanal.