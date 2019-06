Os líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) fecham neste domingo em Bangcoc uma posição comum em relação a um megatratado comercial, junto com outros seis países da região da Ásia-Pacífico, que criaria o maior bloco econômico do mundo.

O primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-ocha, pediu unidade da Asean em relação ao aumento do protecionismo em alguns países da economia mundial, em referência velada à guerra comercial entre Estados Unidos e China, durante um discurso no último dia da cúpula realizada em Bangcoc.