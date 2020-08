O presidente da Síria, Bashar al Assad, confirmou oficialmente Hussein Arnous como primeiro-ministro do país, com a missão de formar um novo governo um mês após as eleições parlamentares e em meio a uma das piores crises econômicas desde que a guerra começou, em 2011.

"O presidente Assad emite o decreto número 210 do ano 2020, no qual nomeia Hussein Arnous para formar o governo da República Árabe Síria", de acordo com um breve comunicado divulgado pela presidência.