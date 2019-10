O presidente da Síria, Bashar al Assad, visitou nesta terça-feira as tropas mobilizadas nos arredores da província de Idlib, no oeste da Síria, o primeiro deslocamento do governante à frente de guerra desde que o conflito começou, em 2011.

"O presidente Assad está com os seus homens do Exército Árabe Sírio na cidade de Habit, na linha de frente no campo de Idlib", informou a presidência síria em comunicado oficial divulgado no Twitter.