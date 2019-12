O assalto a uma joalheira na cidade de Coral Cables, no estado da Flórida, terminou nesta quinta-feira com três mortos e três feridos após uma perseguição policial de quase 50 quilômetros que terminou em um boulevard de Miramar, ao norte de Miami.

A troca de tiros entre os policiais e os bandidos foram exibidas ao vivo pelas emissoras locais. Os agentes abriram fogo contra um furgão de uma empresa de transportes roubado pelos assaltantes já no fim da perseguição.

A polícia de Coral Cables não deu detalhes sobre quem são os mortos, mas, segundo a imprensa local, as vítimas são os suspeitos do crime e o condutor do veículo, que seria funcionado da transportadora UPS.

A única informação divulgada pelas autoridades é que não há policiais entre os mortos.

As imagens ao vivo da troca de tiros mostraram uma pessoa tentando sair do furgão pelo lado do passageiro, mas não é possível dizer se tratava-se do funcionário da UPS ou de um dos suspeitos.

No boulevard, que foi cercado pelas autoridades, ficaram feridas três pessoas. Uma delas foi levada a um hospital próximo e as outras já foram liberadas pelas equipes médicas no local.