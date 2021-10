14 out 2021

EFE Montevidéu 14 out 2021

A ministra da Economia do Uruguai, Azucena Arbeleche. EFE/Arquivo

A Assembleia Anual de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de 2022 será realizada em Punta del Este, no Uruguai, conforme informou o Ministério de Economia e Finanças do país sul-americano nesta quarta-feira.

A recuperação econômica após a pandemia de covid-19, a mudança climática e o investimento do setor privado na região serão os temas a serem discutidos na reunião, que acontecerá de 17 a 20 de março.