As Nações Unidas receberão na próxima semana a maior parte dos líderes mundiais com uma ampla agenda, marcada sobretudo pelas tensões no Golfo Pérsico e a necessidade de os países agirem o quanto antes contra a mudança climática.

Cerca de 140 líderes, entre chefes de Estado e de Governo, participarão em Nova York dos debates anuais da 74ª Assembleia Geral da ONU e de uma série de cúpulas e fóruns paralelos.