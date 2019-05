Criar cidades mais sustentáveis, seguras, igualitárias e resistentes no mundo é o objetivo da primeira Assembleia da ONU-Habitat, que começou nesta segunda-feira, em Nairóbi, com representantes de mais de 120 países sob a presidência do México.

"Não deixar ninguém e nenhum lugar de lado" é o lema adotado pela diretora executiva da ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos), Maimunah Mohd Sharif, durante a cerimônia de abertura na capital do Quênia.