A Assembleia Geral da ONU confirmou nesta sexta-feira a renovação por mais cinco anos do mandato como secretário-geral das Nações Unidas do português António Guterres, que já havia recebido o respaldo do Conselho de Segurança no último dia 8 de junho.

"Tenho a honra de anunciar que sua excelência António Guterres foi nomeado por aclamação secretário-geral das Nações Unidas para um segundo mandato, que terá início em 1º de janeiro de 2022 e terminará em 31 de dezembro de 2026", anunciou o presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkir, após uma ovação geral dos representantes dos países da ONU.