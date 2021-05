Os presidentes da Assembleia Parlamentar EuroLat, que reúne 150 deptados do Parlamento Europeu e de vários parlamentos da América Latina, pediram aos governos de ambas as regiões que "impulsionem" a liberação das patentes das vacinas contra a covid-19, após o presidente dos Estados Unidos, ter se mostrado favorável à iniciativa.

"Damos as boas-vindas à posição manifestada pelo presidente Joe Biden e incentivamos os governos de ambas as regiões a impulsionar o levantamento com caráter excepcional e temporário das patentes para as vacinas e medicamentos para o tratamento da covid-19", disseram o eurodeputado Javi López e o deputado colombiano Oscar Darío Pérez Pineda.