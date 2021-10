23 out 2021

EFE Lucía Leal. Washington 23 out 2021

Juan González, o principal assessor para América Latina do presidente dos EUA, Joe Biden. EFE/Arquivo

Os Estados Unidos querem se coordenar com outros países para evitar que El Salvador se transforme em "outra Venezuela", pois estão preocupados com a forma como o presidente do país centro-americano, Nayib Bukele, "usa a popularidade para enfraquecer o sistema democrático".

Essa afirmação foi feita nesta sexta-feira por Juan González, o principal assessor para América Latina do presidente dos EUA, Joe Biden, em uma entrevista telefônica à Agência Efe após visitar Equador e Colômbia junto com o secretário de Estado, Antony Blinken.