O bioquímico Rafael Radi, coordenador do Grupo Assessor Científico Honorário (GACH), durante uma entrevista à Efe. EFE/Raul Martinez

O bioquímico Rafael Radi, coordenador do Grupo Assessor Científico Honorário (GACH), que assessora o governo do Uruguai na gestão da pandemia, disse à Agência Efe que o país está próximo do "pico da primeira onda" da Covid-19, embora a situação seja "muito difícil".

"Temos alguns indícios de que estamos atingindo o pico dessa primeira onda. Os últimos dias mostraram uma diminuição consistente no valor R, que é a taxa de reprodução, e os números acumulados dos últimos dias mostram que estamos praticamente atingindo uma espécie de platô", afirmou o presidente da Academia Nacional de Ciências do Uruguai.