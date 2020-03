Dominic Cummings, o principal assessor do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresentou sintomas de Covid-19 durante o fim de semana passado e agora está isolado em casa.

Promotor da campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia durante o referendo do Brexit, Cummings continuará em contato com o governo ao longo do confinamento, confirmou nesta segunda-feira um porta-voz governamental.

O premiê britânico também informou na quinta-feira passada que havia contraído o novo coronavírus, mas continua trabalhando de casa e liderando o país no combate à pandemia.

Outro integrante do gabinete de Johnson, o deputado escocês Alister Jack, anunciou no sábado passado que havia se isolado voluntariamente após manifestar leves sintomas.

Também está com Covid-19 o secretário de Saúde, Matt Hancock, enquanto o assessor médico do governo britânico, Chris Whitty, se isolou ao notar sintomas semelhantes aos da doença.