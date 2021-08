O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, irá ao Brasil e à Argentina nesta semana, em sua primeira visita oficial à região no cargo, com uma agenda que inclui o fortalecimento da aliança com esses países, "estabilidade regional" e recuperação econômica pós-pandemia.

Sullivan será acompanhado na viagem por Juan González, diretor sênior do Conselho Nacional de Segurança para o Hemisfério Ocidental e conselheiro especial do presidente dos EUA, Joe Biden, para a América Latina. Também integra a comitiva o enviado especial do Departamento de Estado para o Triângulo Norte, Ricardo Zúñiga, informou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Emily Horne, em comunicado.