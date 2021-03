Especialistas do governo do Reino Unido fizeram um alerta nesta terça-feira sobre o risco de um processo de desconfinamento "extremamente rápido" no país, o que poderia levar a um aumento significativo de casos de infecção do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Em uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia do Parlamento britânico, o assessor médico chefe do Executivo, Chris Whitty, afirmou que efetuar um relaxamento apressado das medidas restritivas seria "perigoso e colocaria vidas em risco", especialmente, dos mais vulneráveis, que ainda não foram vacinados.