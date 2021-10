Dave Halls, o diretor assistente que na última quinta-feira entregou a Alec Baldwin a arma com a qual ele acidentalmente matou Halyna Hutchins nas gravações do filme "Rust", admitiu que não verificou a arma antes de ensaiar a cena na qual o tiro fatal foi disparado, porque estava convicto de que não continha munição real.

A declaração, divulgada nesta quarta-feira pelo Escritório do Xerife do condado de Santa Fé, no estado do Novo México (EUA), é consistente com a hipótese formulada pelos investigadores após confiscarem cerca de 500 cartuchos com munição na área do set de filmagens, entre as quais eles acreditam que havia balas reais misturadas com projéteis falsos.