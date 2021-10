22 out 2021

EFE La Paz 22 out 2021

As associações de imprensa da Bolívia pediram nesta quinta-feira garantias ao cartunista Abel Bellido Córdova, que recebeu ameaças após a publicação de uma charge sobre o procurador-geral do país, Wilfredo Chávez, relacionada com a recontagem dessa entidade dos registros eleitorais de 2019.

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da Bolívia revisou as atas das fracassadas eleições de 2019, um processo que não contou com a participação da oposição ou do órgão eleitoral, que alegaram não terem sido convidados.