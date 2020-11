Associações de médicos e enfermeiros da Itália advertiram que a situação de todos os hospitais do país está "à beira do colapso", já que foi superado o número de pacientes com Covid-19 internados da primeira onda da doença causada pelo novo coronavírus.

Na Itália, os contágios superaram na quarta-feira a marca de 1 milhão de casos, com 29.500 pessoas hospitalizadas, número que não foi alcançado nem durante a primeira onda.