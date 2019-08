Um Aston Martin DB5 utilizado na produção de filmes de James Bond há 50 anos foi leiloado nos Estados Unidos por US$ 6,4 milhões, um recorde para este modelo, que é o mais associado com o personagem criado por Ian Fleming.

Embora o carro leiloado na noite de quinta-feira na mostra de veículos clássicos de Pebble Beach, na Califórnia, não tenha sido utilizado em filmes, mas para eventos promocionais de "007 Contra a Chantagem Atômica", de 1965, este DB5 conta com todas as características mostradas no longa-metragem.