11 out 2021

EFE Londres 11 out 2021

Um medicamento em fase experimental desenvolvido pela AstraZeneca contribui para reduzir em 50% o risco de contrair doenças graves ou morte por covid-19, segundo revelou nesta segunda-feira a farmacêutica britânica.

Em um comunicado, a empresa apresentou os resultados da última fase de um ensaio mostrando que o AZD7442, uma combinação de anticorpos, alcançou uma redução "estatisticamente significativa" nos casos de forma grave da covid-19 ou mortes, em comparação com o placebo administrado em doentes não hospitalizados com sintomas leves a moderados do vírus.