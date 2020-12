A companhia farmacêutica britânica AstraZeneca divulgou nesta sexta-feira que começará a pesquisar uma possível combinação da vacina que está produzindo contra o novo coronavírus, com a russa Sputnik V, que já está sendo aplicada em Moscou, com o objetivo de aumentar a eficácia do imunizante.

A informação foi tornada pública em um comunicado da empresa publicado na internet.