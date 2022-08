O escritor Salman Rushdie, que foi atacado nesta sexta-feira em pleno palco enquanto participava de um evento em Chautauqua, cidade do oeste do estado de Nova York, foi levado de helicóptero para um hospital, e seu estado de saúde é desconhecido.

De acordo com as primeiras informações da polícia de Nova York sobre o ataque, divulgadas em um comunicado, o escritor sofreu "o que parecem ferimentos por esfaqueamento no pescoço".